Dream Nation fait son grand comeback ! L'incontournable festival des cultures électroniques vous donne rendez-vous le vendredi 16 et samedi 17 septembre prochains pour 2 nuits sous les étoiles. Pour sa 9ème édition, Dream Nation réinvestit un spot aérospatial unique, le Parc des Expositions Paris Le Bourget, pour célébrer la diversité du spectre électronique. Au programme : Techno, Trance, Bass Music et Hard Music vont faire vibrer les plus de 30 000 dreamers attendus ! Au total plus de 60 artistes sur 3 scènes, entre headliners incontournables et étoiles montantes, se relaieront aux platines jusqu'au bout de la nuit. Véritable exposition immersive, Dream Nation vous invite à évoluer dans un monde parallèle onirique, une expérience hors-norme aux décors spectaculaires, aux scénographies impressionnantes augmentées d'installations vidéo et mapping 3D. Le tout accompagné de shows circassiens à couper le souffle ! Alors, prêt à tenter l'expérience ? #OneDreamOneNation [ Site web / Event Facebook / Billetterie ] [ plus d'infos ]

LINE UP

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Vitalic | Angerfist | I Hate Models | Sub Zero Project | Kobosil | Rebekah | Darktek | Sickmode | Louisahhh | Under Black Helmet | Deadly Guns b2b Dither | Rebelion | Art of Fighters b2b Andy The Core | Maud Geffray | Mayeul b2b Pavel K | Raffaele Attanasio | The Satan | Manu Le Malin | Protokseed | John Lord Fonda | David Asko | VII Circle | Félicie .



SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Astrix | Pendulum (DJ set) | Mandragora | Kill The Noise | Casual Gabberz | Modestep | Herobust | Funtcase | Blastoyz | Rakoon | Rebeka Warrior | Delta Heavy | Midnight Tyrannosaurus | Omiki | Gonzi | N-Vitral | Ophidian | Ranji | Talamasca | Emperor | Annix b2b Simula | Somniac One | Aamourocean | Clouds .



INFOS PRATIQUES

PARC DES EXPOSITIONS PARIS LE BOURGET

Carrefour Charles Lindbergh

93350 Le Bourget

Gare RER : Le Bourget

Horaires : 20H-6H