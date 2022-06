Brady Watt est un bassiste monstrueux qui a une chaine sur YouTube où il invite des figures de la musique sur des collaborations pour refaire des classiques du Hip Hop (entre autres). "Nobody home", que vous trouverez dans la suite inclus le batteur Brad Wilk (Rage Against The Machine) et le bassiste Robert Trujillo (Metallica)

[ Brady Watt: Facebook ] [plus d'infos]