Vented est un supergroupe international qui comporte Sean Zatorsky (Sinsaenum, Chimaira), Austin D'Amond (DevilDriver, Bleed The Sky), Gergo Hajer (Omega Diatribe), et Simon C. Bondar (White Tiger).Le groupe a partagé leur nouveau single, "Requiem for myself" tiré de leur premier album Cruelty And Corruption qui sortira plus tard cette année. [plus d'infos]