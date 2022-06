Les Rockomotives de Vendôme se tiendront du 22 au 29 octobre avec entre autres The Limiñanas , Ez3kiel , Herman Dune , BRNS , Parlor Snakes ... [ plus d'infos ]

THE LIMIÑANAS - CŒUR DE PIRATE - FISHBACH - EZ3KIEL - JACQUES - ALAIN DAMASIO & YAN PECHIN - CABADZI -

MID BAND (Stuffed Foxes + Mossaï Mossaï + Opac + Common Insight + TPA) - STAR FEMININE BAND - BASS DRUM OF DEATH -

HERMAN DUNE - BRNS - VUNDABAR - GUS ENGLEHORN -

ANTOINE WIELEMANS - STUFFED FOXES -

MAXWELL FARRINGTON & LE SUPER HOMARD - JESSICA MOSS - MADMADMAD - SOPHIA KENNEDY - PRIMEVERE - NOUT - MULE JENNY - KCIDY - TIGRE BLEU - PARLOR SNAKES - DEWAERE -

THE HAUNTED YOUTH - GUADAL TEJAZ - JESSE MAC CORMACK - CONDORE - BLEU SHINOBI - COMMON INSIGHT

- ELECTRIC VOCUHILA & BEHAJA