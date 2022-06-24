Modéré le 24/06/2022 à 13:06.
Les Rockomotives de Vendôme se tiendront du 22 au 29 octobre avec entre autres The Limiñanas, Ez3kiel, Herman Dune, BRNS, Parlor Snakes... [plus d'infos]
THE LIMIÑANAS - CŒUR DE PIRATE - FISHBACH - EZ3KIEL - JACQUES - ALAIN DAMASIO & YAN PECHIN - CABADZI -
MID BAND (Stuffed Foxes + Mossaï Mossaï + Opac + Common Insight + TPA) - STAR FEMININE BAND - BASS DRUM OF DEATH -
HERMAN DUNE - BRNS - VUNDABAR - GUS ENGLEHORN -
ANTOINE WIELEMANS - STUFFED FOXES -
MAXWELL FARRINGTON & LE SUPER HOMARD - JESSICA MOSS - MADMADMAD - SOPHIA KENNEDY - PRIMEVERE - NOUT - MULE JENNY - KCIDY - TIGRE BLEU - PARLOR SNAKES - DEWAERE -
THE HAUNTED YOUTH - GUADAL TEJAZ - JESSE MAC CORMACK - CONDORE - BLEU SHINOBI - COMMON INSIGHT
- ELECTRIC VOCUHILA & BEHAJA
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