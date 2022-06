Weezer vont à Broadway. poour célébrer leur procjet de 4 EP Sznz, le groupe commence une résidence du 13 au 18 septembre au Broadway Theater à New York. Ils ont récemment sorti la suite de la série d'EP: Sznz: Summer, qui s'écoute sur Spotify (lien dans la suite). Le groupe est aussi passé chez Kimmel pour en jouer un extrait: "Records" EP below. Plus, watch the band play the new EP's "Records" on Jimmy Kimmel Live!

[ Sznz: Summer: écoute ] [plus d'infos]