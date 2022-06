La saison estivale des festoches en tout genre a commencé, donc prépare-toi a voir pas mal de news a propos de concerts dispos en ligne. On commence la saison avec le set de Megadeth au Graspop Metal 2022, qui est donc dispo dans la suite. [ plus d'infos ]





Setlist:

00:00 Prince of Darkness (Intro)

01:25 Hangar 18

06:43 Dread and the Fugitive Mind

11:16 Sweating Bullets

17:51 Angry Again

21:35 The Conjuring

27:11 Dystopia

32:26 A Tout Le Monde

37:21 Trust

42:33 Symphony of Destruction

46:33 Peace Sells

55:12 Holy Wars