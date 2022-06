Behemoth, les seigneurs du métal extrême polonais, ont partagé un autre single tiré de leur prochain album, Opvs contra natvram, qui sortira chez Nuclear Blast le 16 septembre. "Off To War!" s'écoute dans la suite.

