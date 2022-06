10 ans après son premier volet, L'appel de la musique surf - Volume II sort aujourd'hui. La compilation -en LP- propose de (re)décrouvrir Cannibal Mosquitos, The Chemist & The Acevities, The Irradiates, Arno De Cea & The Clockwork Wizards, The Agamemnonz et 10 autres formations surf-rock. On peut la commander auprès des Productions de l'Impossible.

