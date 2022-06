La salle parisienne Petit Bain fêtera ses 10 et 11 piges le 8 juillet avec The Psychotic Monks, Fleuves Noirs et Deliluh. Cette soirée axée noise/post punk s'annonçant plutôt sympa, si ça te chante, tu peux commander des places à la suite.

[ Commande: Petit Bain / Petit Bain: Site officiel ]