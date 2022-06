Un clip pour une reprise de "Ace of spades" de Motörhead a fait surface sur le tube. Le cast est assez épic: Philip Anselmo (Down, Pantera), Gary Holt (Exodus, Slayer), Chuck Garric (Alice Cooper), Sacha Dunable (Intronaut), Nick Oliveri (Stöner, ex-Queens Of The Stone Age, Kyuss), Dwid Hellion (Integrity), et Zach Wheeler et Tom Polzine (Howling Giant)

Le morceau est tiré du nouveau tribute album de Motörhead, Löve me förever: a tribute to Motörhead, qui sort le 19 juin. [plus d'infos]