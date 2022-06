Ozzy Osbourne a subi une grosse opération lundi sur son cou; Après son accident de quad de 2003, le chanteur a eu des tiges de métal insérée pour stabiliser celui-ci. Mais suite à une récente chute en 2019, celles-ci ont bougé. l'opération visait à retirer et redresser ces tiges dans son cou et son dos.

Sharon sa femme affirme que cette opération "va déterminer le reste de sa vie", et apparemment la convalescence sera longue.