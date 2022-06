le légendaire guitariste Jeff Beck a trouvé son âme sœur en Johnny Depp lorsqu'ils se sont rencontrés en 2016. Le duo a depuis travaillé sur plusieurs morceaux, des titres originaux de Johnny Depp et des reprises allant du motown à du rock des annees 70, ce qui a donné vie à 18, leur premier album de 13 titres, qui sortira le 15 juillet prochain. Un premier clip pour "This is a song for miss Hedy Lamarr" a fait l'objet d'un clip. [plus d'infos]