Amon Amarth s'apprête a sortir son 12 album, {{The great heathen army" le 5 août chez Metal Blade. Ils ont sorti un single ainsi que son clip suite à cette annonce. "Get In The Ring" se visionne dans la suite. à noter le le catcheur pro Erick Redbeard, pour qui ce morceau a éte écrit, figure dans la vidéo.

