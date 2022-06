Primevère (projet solo de Romain Benard, batteur dans Ropoporose, Namdose, Braziliers ou plus récemment Fondry) sort un deuxième album sobrement intitulé II. Romain a pris le temps de la pandémie pour travailler et nous concocter douze chansons qui ont germé de cette période et qui sortiront le 14 octobre en Belgique chez Dear.Deer.Records et en France chez Figures Libres Records. "Sémiophore" est le premier single clippé à découvrir à la suite.

