Ottto, le trio qui comporte Tye Trujillo à la basse (fils de Robert, bassiste de Metallica), Bryan Noah Ferretti au chant / guitare et Triko Chavez à la batterie on sorti un nouveau single intitulé "Skyscraper". Le trio travaille sur son 1er album, après avoir sorti une collection de 9 titre en 2020.

