Derek Sherinian (Sons of Apollo, Black Country Communion, ex-Dream Theater), l'un des claviéristes acclamés de nos jours, va sortir son nouvel album solo intitulé Vortex le 1er juillet chez InsideOutMusic. un nouveau titre, "Scorpion" a fait l'objet d'un clip.

