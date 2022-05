Alanis Morissette" va sortir un album de musique composée pour aider à la méditation, intitulé The storm before the calm le 17 juin prochain. Ce disque aidera les fans et les yogis à méditer via 11 méditations différentes. L'album a été co-écrit avec Dave Harrington du duo électro [[Darkside . Le premier morceau de la galette, "Safety - empath in paradise", s'écoute ci-dessous.

