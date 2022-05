Brutta, le nouveau groupe Anglo-Brésilien qui rassemble Adriano Ribeiro (Athemon, guitare & chant), Tom MacLean (Athemon, ex-Haken, basse) et Gledson Gonçalves (batterie) vont sortir leur premier album en juin. Le groupe a partagé le premier titre éponyme, "Brutta", donc. [plus d'infos]