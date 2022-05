Hail The Horns le nouveau supergroupe de Tony Campos (bassiste de Static-X et Fear Factory), Marc Rizzo (guitariste de Ill Nino, ex-Soulfly) et Opus (batteur de Dead by Wednesday),va sortir un nouveau single "H.T.H." le 3 juin prochain chez Mindsnap Music. La lyric vidéo se trouve dans la suite. [plus d'infos]