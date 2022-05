Blackbird Hill est un duo de garage stoner va sortir son 2e EP, Embers in the dark, qui sera disponible le 7 octobre prochain (distribué par Alter K et édité par Kaa Production). Le morceau "Flatline" est dispo ci dessous pour vous faire une idée

