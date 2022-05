Le 8 mai dernier, Bono et the Edge de U2 ont joué un concert surprise dans une station de métro transformée en abris à bombe à Kyiv en Ukraine. C'est le président Ukrainien qui les a invité à jouer comme "démonstration de solidarité" pour le peuple ukrainien. "With or without you," et la reprise de Ben E. King, "Stand by me" ont fait partie du set. [plus d'infos]