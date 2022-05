Le supergroupe de prog instrumental The Aristocrats ont clippé "The Ballad Of Bonnie & Clyde", morceau tiré de leur prochain album, The Aristocrats With Primuz Chamber Orchestra qui verra le jour le 3 juin prochain.

The Aristocrats comporte Guthrie Govan à la guitare, Bryan Beller à la basse et Marco Minnemann à la batterie. [plus d'infos]