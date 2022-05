Un nouvel album de Dr John arrive en septembre. L'artiste travaillait sur la galette avant sa mort en juin 2019. L'album s'intitulera Things happen that way et sortira chez Rounder Records le 23/09. une version retravaillée de "I walk on guilded splinters" qui figurera sur l'abum a été partagée.

Dr John: Site / Things happen that way: précommande