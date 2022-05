Epiphone, la sous marque de Gibson a présenté 2 nouveaux modèles: La Jerry Cantrell "Wino" Les Paul Custom et la Les Paul Custom Prophecy guitares électriques. Ces instruments représentent la première collaboration entre Jerry Cantrell (Alice In Chains) et les luthiers d'Epiphone. ble worldwide. The guitars mark the first-ever collaboration between Epiphone luthiers and the legendary singer, songwriter, guitarist, and Alice In Chains co-founder, Jerry Cantrell. The Jerry Cantrell "Wino" and Les Paul Custom Prophecy guitars are available worldwide through authorized Epiphone dealers and via epiphone.com.

