Tukatukas est un groupe de punk de l'île de la Réunion qui a sorti un double album Vinyle {Royal Bourbon} le 20 mars dernier avec 17 Labels qui les ont accompagné et qui vont les distribuer un peu partout dans le monde.

Vous trouver des liens et des vidéos dans la suite.

[ Tukatukas: Facebook / Royal Bourbon: Bandcamp ] [plus d'infos]