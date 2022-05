Les français de The Prize ont sorti leur premier album éponyme le 28 avril dernier. Le groupe comporte un gros casting: Maggy Luyten au chant (Ayreon, Beautiful Sin, ex-Nightmare), Christophe Godin à la guitare (Mörglbl, ex-Gnô), Ivan Rougny à la basse (Mörglbl) et Aurel Ouzoulias à la batterie(Satan Jokers, Mörglbl)

Le tout peut s'écouter/ s'acheter sur Bandcamp.

[ The Pize: Bandcamp ]