Derek Sherinian (claviériste pour Sons of Apollo, Black Country Communion, ex-Dream theater), va sortir son nouvel album solo Vortex le 1er juillet prochain chez InsideOut Music.

Avec Sherinian, on retrouvera Simon Phillips à la batterie (qui a aussi co-écrit et co-produit l'album)ainsi que Tony 'The Fretless Monster' Franklin, à la basse. Pour ce qui est des guitares, il y aura un casting de luxe: Steve Stevens, Joe Bonamassa, Steve Lukather, Zakk Wylde, Ron "Bumblefoot" Thal, Michael Schenker, Mike Stern et Nuno Bettencourt. Le 1er titre éponyme (avec Steve Stevens à la guitare), a fait l'objet d'un visualiser. [plus d'infos]