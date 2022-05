Après l'exceptionnelle programmation du Rock Your Brain Fest - édition d'été, le festival vous prépare une soirée bien chaude pour faire vibrer l'automne. Rendez-vous le samedi 22 octobre 2022 à Sélestat en Alsace pour notamment retrouver The Svinkels, Ludwig Von 88, Slaughter and The Dogs ou encore les Burning Heads. [plus d'infos]