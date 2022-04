Chasing Foxes, c'est 4 jeunes inspirés du son britpop et rock anglais des années 90, avec cependant une approche moderne. The sun est leur premier EP autoproduit attendu le pour le 27 mai. "Fire roses" a fait l'objet d'une lyric video, et est visible dans la suite.

