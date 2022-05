On vient d'apprendre avec tristesse le décès de Gabe Serbian à l'âge de 44 ans. Ce musicien prolifique a été batteur et guitariste de The Locust, premier chanteur de Dead Cross et chanteur de Rat's Eyes, guitariste de Cattle Decapitation et Holy Molar, batteur pour Zu, Head Wound City, Retox, Merzbow, Otto Von Schirach et Le Butcherettes.