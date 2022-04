Lions At The Gate, le nouveau groupe qui rassemble d'anciens membres de Ill Niño (Cristian Machado au chant, Ahrue "Luster" Ilustre et Diego Verduzco aux guitares), Westfield Massacre (Stephen Brewer à la basse) et le batteur Fern Lemus, a sorti un clip officiel pour "Find My Way", qui comporte entre autres Tatiana Shmayluk (Jinjer) comme invitée.

