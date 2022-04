The Pineapple Thief a sorti une lyric video pour "Dead in the water (Rewired)", une nouvelle version ré-enregistrée du morceau qui figurait sur Little Man, album sorti en 2006.

Cette version est tirée de leur nouvel album, Give it back (Rewired), qui sortira en mai chez Kscope records. Cet album est composée de versions retravaillées de morceaux du catalogue du groupe, mais avec Gavin Harrison à la batterie. [plus d'infos]