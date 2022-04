Vu que Randy Blythe, chanteur de Lamb Of God a été forcé de se retirer d'un concert du groupe à cause d'un test positif au COVID, le groupe l'a remplacé par un line up all star: Matt Heafy (Trivium), Anders Fridén (In Flames) et Mark Hunter (Chimaira). Des vidéos se trouvent dans la suite. [plus d'infos]