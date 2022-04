Les Claypool (Primus) et Eugene Hütz (Gogol Bordello) ont collaboré sur une sortie commune en soutien du peuple d'Ukraine. Sorti récemment via Rolling Stone et intitulé "Zelensky: the man with the iron balls", le morceau a également en invité Stewart Copeland (The Police), Sean Lennon, Billy Strings and Sergey Ryabtsev. Les bénéfices seront reversés à Nova Ukraine, une organisation dédiée au support des ukrainiens.

