Aerosmith célèbre ses 50 ans d'activité avec la sortie de Aerosmith - 1971: The road starts hear. les 8 morceaux de l'album sont les plus vieux enregistrements connus / disponibles du groupe. Tom Hamilton, le bassiste avait 19 ans à cette époque. L'enregistrement a été fait sur une machine à bande Wollensak qui appartenait à Joe Perry.

Un morceau est en écoute ci dessous.

[ Aerosmith: site ] [plus d'infos]