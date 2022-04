Biollante, projet hip hop industriel/noise/black metal est le fruit de la collaboration entre l'entité metal extrême anonyme Non Serviam et le collectif de rappeurs Gobscrew. Leur premier album, J'espère que tu danseras quelque part, sera dévoilé le vendredi 13 mai prochain chez Trepanation Recordings.

Le clip de "Le monde me revient crié" s'écoute dans la suite.

