Le 3 juin, sortira une compilation de 2 K7 lancée par le label Pelagic Records en soutien aux réfugiés ukrainiens. Cette dernière intitulée Ukrainian War Refugee Support - A Pelagic compilation (Vol. I & II) compte notamment la participation de Mono, Year Of No Light, Årabrot et Bruit ≤. Plus d'information à la suite.

