3rd Secret est le nouveau supergroupe qui rassemble Krist Novoselic (Nirvana), Matt Cameron (Pearl Jam, Soundgarden, Kim Thayil (Soundgarden), Bubba Dupree (Void), Jillian Raye (Giants in the Trees), et Jennifer Johnson. Le groupe a sorti son 1er album éponyme aujourd'hui même.

Vous trouverez un lien pour l'écouter ci-dessous

[ 3rd Secret: Spotify ] [plus d'infos]