Une nouvelle annonce de groupes pour la 13ème édition du Motocultor Festival 2022 a fait surface! 105 groupes seront présents sur les terres de Kerboulard, les 18-19-20 et 21 août 2022 ! Les nouveaux groupes annoncés se trouvent dans la suite. La répartition des groupes par jour et les derniers noms manquant seront annoncés bientôt.

BEHEMOTH / APOCALYPTICA



ACYL / AEPHANEMER / ALCEST / ARKONA / BRUTUS / BURNING HEADS

CATTLE DECAPITATION / DENEZ / DEVOURMENT

DRUIDS OF THE GUÉ CHARETTE / GARMARNA / GOHRGONE / Ho99o9

HYPNO5E / KRISIUN / LES WAMPAS / MAÏEUTISTE / MOLYBARON

NATURE MORTE / PLANTEC création Hironaat / PRINCESSES LEYA

SACRED REICH / SCHAMMASCH / SUBLIME CADAVERIC DECOMPOSITION SWALLOW THE SUN / TRANZAT / VADER / VALLEY OF THE SUN / VENDED



THE INSPECTOR CLUZO et PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS

s'ajoutent à la journée rock du jeudi 18 août !!