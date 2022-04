Stinger ont clippé leur premier single, "Chasing utopia", sur lequel Billy Sheehan (basse, Sons of Apollo, Winery Dogs, Talas, Mr Big...) joue. Le morceau est tiré du prochain album, Expect the unexpected, qui est dû le 13 mai chez ROAR! Rock Of Angels Records.

