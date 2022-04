Le guitariste de Haken, Charlie Griffiths, va sortir son premier album solo intitulé Tiktaalika le 17 juin via InsideOut. Le gratteux décrit son oeuvre comme le "premier album de prog-métal orienté palaeontologie".Le premier single, "Arctic cemetery" s'écoute dans la suite et comporte Tommy Rogers (Between The Buried And Me) au chant.

