Pink Floyd - David Gilmour et ses potes plutôt - a sorti un nouveau single de nulle part, "Hey hey rise up", afin de soutenir l'Ukraine qui subit la guerre commencée par la Russie. Les fonds seront reversés à des organisations caritatives ukrainiennes. Le single se visionne dans la suite, mais si vous voulez aider, vous pouvez aussi le streamer sur votre plateforme préférée en boucle dans le lien inclus ci-dessous.

[ Hey hey rise up: stream ] [plus d'infos]