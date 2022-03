Décibulles fait son grand retour en 2022 avec une 28ème édition dans son format originel : 3 jours, 35 artistes, un camping gratuit, de la convivialité, . et les fameuses 40 sortes de bières.

Le festival se situe à Neuve-Eglise (67220) en Alsace, à mi-chemin entre Strasbourg et Mulhouse, à 15 km de Sélestat.

