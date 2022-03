Le 13 mai, une version rallongée de In Cauda Venenum va sortir. Cette version contiendra 3 disques: la version anglaise de l'album, la version suédoise, et un 3e disque qui aura 3 B-sides, avec leur version en anglais et suédois. L'un de ces nouveaux morceaux, "Width of a circle", est en écoute dans la suite. [plus d'infos]