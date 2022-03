Le frontman de The Ocean, Loïc Rossetti, s'est cassé les deux jambes lors d'une mauvaise chute. Il a pour autant continué une partie de leur tournée nord-américaine actuelle en fauteuil. Il va être rapatrié en Suisse pour se faire opérer et ne devrait pas être en mesure de poursuive la tournée. Le groupe maintient les dates et fera appel à une bande enregistrée pour les parties chants et des invités pourraient être de la partie. [plus d'infos]