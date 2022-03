Skid Row s'est sépare de ZP Theart (ex-Dragonforce) et l'a remplacé par Erik Grönwall (ex-H.E.A.T.). Grönwall va enregistrer pour le nouvel album de Skid Row, The gang's all here", qui sortira le 14/10 chez earMUSIC. Il ont également sorti le 1er single eponyme avec ce nouveau chanteur, visible dans la suite. [plus d'infos]