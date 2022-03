Mark Tremonti revient avec son projet le plus ambitieux jusqu'à maintenant: Il collabore avec la Sciété Nationale de la trisomie 21 (National Down Syndrome Society (NDSS)) sur un album de reprises de Frank Sinatra intitulé Tremonti Sings Sinatra. L'album est publié dans le contexte d'une charité crée par Tremonti appelée Take A Chance For Charity. Tous les fonds levés par l'album - qui devrait sortir le 27/05- seront reversés à la NDSS.

"I've got you under my skin" est en écoute dans la suite.

[ Take A Chance For Charity: Support ] [plus d'infos]