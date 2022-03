Robb Flynn et Jared MacEachern de Machine Head ont accueilli Logan Mader (ex-Machine Head, Once Human lors de leur livestream hebdomadaire pour célébrer les 25 ans de The more things change..., le 2e album du groupe sur lequel Logan a joué.

Le tout a été partagé sur Facebook, donc clique sur le lien ci dessous pour y aller.

