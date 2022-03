Waltari était le premier groupe de metal crossover finlandais à s'exporter au début des années 90. Son chanteur, Kärtsy Hatakka, avait déjà un autre groupe à l'époque: Head First, le seul groupe de funk metal de Finlande. C'est donc 30 ans après que Head First va sortir son 1er album le 27 mai chez Metalville Records.

