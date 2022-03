Le 29 mars prochain, la Dynamo (salle de spectacle à Pantin, dans le 93) accueillera, dans le cadre du festival Banlieues Bleues, la soirée "Le convoi du folklore moderne". Cette soirée a la particularité de mêler musiques folkloriques et influences modernes (électro, rock, psyché, funk) avec des formations aussi variées que Derya Yildirim & Grup Şimşek (psyché anatolien), Cyril Cyril (transe néo-berbère), Meridian Brothers (cumbia expérimentale), Yin Yin (disco-groove asiatique), et Ammar 808 (techno canartique). Un petit avant-goût de la soirée à la suite avec des vidéos live des groupes présents.

[ Programme: Site officiel ] [plus d'infos]